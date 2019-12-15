Haberler » Spor » İsmet Taşdemir: '2 penaltı pozisyonumuz es geçildi' - Spor

İsmet Taşdemir: "2 penaltı pozisyonumuz es geçildi"

Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Ümraniyespor karşısında 2 penaltı pozisyonlarının verilmediğini söyledi.

15.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:43İsmet Taşdemir:
Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Ümraniyespor karşısında 2 penaltı pozisyonlarının verilmediğini söyledi.

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Osmanlıspor, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, oyun olarak güzel bir 90 dakika geçirdiklerini ifade ederek, "Bizim için skor açısından kötü, oyun açısından sağlıklı bir oyun oldu. Özellikle play-off mücadelesi veren rakibe karşı evinde sadece penaltı golü ile yenilmek bizi üzdü. Bayağı pozisyona girdik. Geçen hafta evimizde oynadığımız maçta bile bu kadar gidememiştik. 2 tane net penaltı pozisyonumuz vardı ama es geçildi. Umuyoruz ki Direnç hoca doğru karar vermiştir. Yanlış karar olduğunu görürsek bu bizi biraz daha fazla üzecek. Çocuklarımı kutluyorum. Keyif veren bir oyun oynadılar. Bu açıdan umutluyuz" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

İsmet Taşdemir, Osmanlıspor, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:58 Serkan Özbalta: "Kaliteli ayaklar devreye girdiğinde maçın seyri değişebiliyor" - Spor
16:56 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik heyet ve futbolcularla buluştu - Spor
16:56 Bursaspor'a yardım kampanyasının startı verildi - Spor
16:56 Isparta 32 Spor devreyi galibiyetle noktaladı: 2-0 - Spor
16:55 TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 2 - Etimesgut Belediyespor: 1 - Spor
16:14 Gaziantep Kayserispor'u farklı geçti - Spor
14:44 F.Bahçe'de imzalar atılıyor! Bir isim de sırada - Spor
13:45 Vodafone Park'ta büyük skandal! - Spor
12:18 F.Bahçe'ye kötü haber! 2 ay sahalardan uzak kalacak - Spor
12:10 Rıdvan Dilmen şaştı kaldı: Akıl var, mantık var - Spor
15.12.2019 17:07:06