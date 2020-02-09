Haberler » Spor » İsmet Taşdemir: 'Artık bence Türkiye'de bir şeylerin değişmesi lazım' - Spor

İsmet Taşdemir: "Artık bence Türkiye'de bir şeylerin değişmesi lazım"

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Bursaspor'a 4-2 mağlup olan Osmanlıspor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, "Artık bence Türkiye'de bir şeylerin değişmesi lazım" dedi.

09.02.2020 19:15 | Son Güncelleme: 09.02.2020 19:21İsmet Taşdemir:
TFF 1. Lig'in 21. haftasında Bursaspor'a 4-2 mağlup olan 'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, "Artık bence 'de bir şeylerin değişmesi lazım" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Çok değerlendirecek bir şey yok. Oyunun büyük bölümünde 55-60 dakika çok iyi oynadık. Bursaspor dan çok daha fazla üretkendik. Ama 2-1'den sonra oyunu koparacakken maalesef Alper hoca devreye girdi. 3-1 olmasını engelledi. Akabinde dönüşte golü yedik. Dolayısıyla oyunun kopma noktası orasıydı. Oyun koptu. 3-1 olup daha faklı bir oyun oynayacakken 2-2'ye geldi. Çok üzgünüm mağlup olduk. Ama artık bence Türkiye'de bir şeylerin değişmesi lazım. Böyle gittikçe hiçbir şey değişmez hep devam eder" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İsmet Taşdemir, Osmanlıspor, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 20:23:26