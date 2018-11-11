- İsmet Taşdemir
: "İyi oynadık ancak galip gelemedik"Ümraniyespor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: "Oyuncu kardeşlerim çok istekli ve arzuluydu"
İSTANBUL - Altınordu
ile sahasında 0-0 berabere kalan Ümraniyespor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir maçın ardından yaptığı açıklamada iyi oynadıklarını belirterek, "Oyuncu kardeşlerim çok istekliydi ancak 3 puan alamadık" dedi. Altınordu ile taraftarı önünde 0-0 berabere kalan Ümraniyespor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Hakkari
'de şehit olan askerlerimizle ilgili olarak konuşarak sözlerine başlayan Taşdemir, "Öncelikle Hakkari'de şehitlerimiz var, bundan dolayı üzüntülüyüz. Milletimizin başı sağ olsun. Biz her hafta sahada iyi bir oyun oynuyoruz. Bazen iyi bir skor alıyorsunuz bazen olmuyor. Bugün de sonuç alamadık. Biz istediklerimizin sergilenip sergilenmediğine bakıyoruz. Bugün istediklerimizin yüzde 80'i sahadaydı. Oyuncu kardeşlerim çok istedi ve çok arzu etti. Özellikle ikinci yarı çok baskı kurduk. Uzatma dakikalarına kadar neredeyse tek kale oynadık. Ama futbol böyle bir şey. Son dakikada gelen pozisyon gol olsaydı, mağlup olarak ayrılacaktık. İyi bir oyun oldu. 3 puan alamadık ama oyuncu kardeşlerime teşekkür ediyorum, iyi bir oyun sergiledik. Bundan sonraki zaman diliminde varsa eksiklerimiz biraz daha giderip yolumuza öyle devam edeceğiz" diye konuştu.
Altınordu,İsmet Taşdemir
11 Kasım 2018 Pazar 17:00