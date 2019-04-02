İsmetullah Citi Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız AYDIN SULTANHİSAR belediye başkan adayı olan İsmetullah Citi isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AYDIN SULTANHİSAR ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan İsmetullah Citi isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız AYDIN SULTANHİSAR adayı İsmetullah Citi kimdir? Bağımsız AYDIN SULTANHİSAR adayı İsmetullah Citi yüzde kaç oy aldı?

İsmetullah Citi Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız AYDIN SULTANHİSAR belediye başkan adayı olarak gösterilen İsmetullah Citi SULTANHİSAR ilçesinde % 0,09 oranında oy almıştır. SULTANHİSAR ilçesinde % 0,09 oranında oy olan İsmetullah Citi adlı Bağımsız adayı toplamda 12 adet oy sayısına ulaştı.

AYDIN SULTANHİSAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.