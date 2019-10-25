İsmi değişen Boydak Holding'in yeni logosu, sosyal medyada FETÖ'cü Bank Asya'nın logosuna benzetildi

Kayseri'de kurulu İstikbal, Bellona ve Mondi gibi mobilya markalarını bünyesinde bulunduran ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ nedeniyle kayyum atanarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kontrolüne geçen Boydak Holding'in adı ve logosu değişti. TMSF tarafından 2016'dan bu yana yönetilen Boydak Holding'in yeni adı, Erciyes Anadolu Holding oldu. Ancak şirketin yeni logosu sosyal medyada tartışma konusu oldu. Kullanıcılar logonun FETÖ'cü Bank Asya'nın logosuna benzediğini ileri sürdü.

"ERCİYES DAĞI YENİ İSMİMİZİ OLUŞTURDU"

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal şirketin adının değişmesine ilişkin, "Bağrından çıktığımız Anadolu ve içinde olduğu coğrafyaya hakim olan 'Erciyes Dağı' yeni ismimizi oluşturdu. Yeni ismiyle 'Erciyes Anadolu Holding', 8 ayrı sektörde 35 şirketiyle faaliyet gösteren ve neredeyse faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde liderliği taşıyan markalarıyla ulusal ve uluslararası alandaki güçlü büyümesine devem edecektir" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KONUSU OLDU

Ancak Erciyes Anadolu Holding'in logosu sosyal medyada tartışma konusu oldu. Birçok kullanıcı, şirketin logosunun FETÖ'cü Bank Asya'nın logosuyla benzerlik taşıdığını öne sürdü.

İşte sosyal medyadakonu hakkında yapılan paylaşımlardan bazıları: