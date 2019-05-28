İSO 500'de Kayseri'den 18 firma yer aldı

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 'Türkiye'nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda Kayseri'den 18 firma yer aldı.Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada İSO ilk 500 sıralamasına giren firmaları kutladı.Büyüksimitçi, 'İSO ilk 500 sıralamasında geçen yıl 18 olan firma sayımız bu sene de aynı kaldı. Bu vesileyle sıralamada ilk defa yer alan Şirikçioğlu İplik başta olmak üzere listede bulunan tüm firmalarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.' ifadelerini kullandı.