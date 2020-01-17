İSO/Bahçıvan: Enerji verimliliği doğru modellenirse ülkemiz kazanır

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, "Enerji, arzu ettiğimiz yüksek ve sürdürülebilir büyüme ile toplumsal refah artışı için çok önemli bir role sahip. Kaynakları kıt olan bir ülke olarak, enerji verimliliğini doğru modellersek buradan kaynak yaratabiliriz" dedi.

İstanbul Sanayi Odası'nın Enerji Verimliliği Ödüllerinde "Büyük Ölçekli İşletme Enerji Verimliliği Projesi" kategorisinde birinciliğe "U-7000 Revamp ile Enerji Tasarrufu" projesiyle TÜPRAŞ İzmir Rafineri layık görülürken, ikinci Besler Gıda, üçüncü de Tofaş oldu.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) geleneksel çevre ve enerji ödülleri kapsamında bu yıl ikincisini düzenlediği Enerji Verimliliği Ödülleri törenle sahiplerini buldu. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın ev sahipliğinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile çok sayıda sanayicinin katılımıyla gerçekleşen törende, büyük ölçekli işletme enerji verimliliği projesi kategorisinde birinciliğe "U-7000 Revamp ile Enerji Tasarrufu" ile TÜPRAŞ İzmir Rafineri layık görüldü. İkinci "Yüksek Verimli Buz Soğutmalı Vakum Sistemi ile Enerjide Sürdürülebilirlik" ile Besler Gıda, üçüncü de "Atık Isının Isı Pompası Kullanılarak Sıfır Ayakiziyle Geri Kazanılması" ile Tofaş oldu.

Organizasyonda teknoloji geliştirme dalında jüri özel ödülünün sahibi, "Şişecam Enerji İzleme Sisteminde Endüstri 4.0 ve Nesnelerin İnterneti Uygulaması" ile Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. olurken, proje ekibi dalında jüri özel ödülünün sahibi de "Elektrik, Doğalgaz Kaynaklarının Verimli Kullanılması" ile Organik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. oldu.

Türkiye'nin köklü sanayi kuruluşlarının enerji verimli ürünleri ve enerji verimliliği konusundaki çalışmalarının ödüllendirildiği töreninde konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Enerji Verimliliği ödülleri ile toplumsal farkındalık yaratmayı amaçladıklarına dikkat çekerek, "Enerji, arzu ettiğimiz yüksek ve sürdürülebilir büyüme ile toplumsal refah artışı için çok önemli bir role sahip. Ülkemizin enerji tüketimi arttıkça enerji verimliliği her zamankinden daha fazla değer kazanıyor. Sürdürülebilir kalkınmanın ve rekabetçiliğin en temel unsurlarından enerji verimliliği, kaynakların doğru kullanılmasının kendini göstereceği en önemli alanlardan biri. Kaynakları kıt olan bir ülke olarak, enerji verimliliğini doğru modellersek buradan kaynak yaratabiliriz ve böylece ülkemiz kazanır" dedi.

Enerji verimliliği yatırımlarının sermaye gerektirdiğini, Türkiye'de uygulanan teşviklerin de belli bir düzeyde sanayiciye destek olduğunu belirten Bahçıvan "Bu desteklerin sanayimiz için cazip hale getirilmesinin, enerji verimliliği hedeflerine ulaşmasına büyük faydası olacaktır. Yenilenebilir enerji, öz kaynaklarımızın kullanılması, enerji ithalatımızın azaltılması yoluyla ödemeler dengesinin iyileştirilmesi, üretim sürecinde enerji girdi maliyetlerini düşürmesi ve çevresel etkilerinin az olması sebebiyle büyük önem arz ediyor" diye konuştu.

Sanayinin enerji ihtiyacının "sürekli, kaliteli ve uygun maliyetle" karşılanmasının, üretimin devamı için elzem olduğunun altını çizen Bahçıvan, konuşmasında tüketicilerin elektriklerini tamamen yenilenebilir enerjiden karşılamak istemeleri halinde kullanılabilecek yeni bir tarife modelinin çalışıldığını ve bu mevzuatın da en kısa sürede yayımlanmasını beklediklerini ifade etti. Erdal Bahçıvan, ayrıca yapımı planlanan iki Nükleer Güç Tesisinin tedarik sisteminde yer almak isteyen firmaların bireysel çabalarının yetersiz kaldığını, nükleer sanayi sektörü oluşturulması adına ulusal bir plan ve program dahilinde kamu tarafından finanse edilerek yerli sanayiyi destekleyecek ve yönlendirecek bir mekanizmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi. (Tablo)