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İSO/Bahçıvan: Üretim çarkının dönmesi açısından can suyu

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" destek paketini, " Üretim çarkının dönmesi açısından can suyu" diye nitelendirdi.

19.03.2020 09:03 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:03
İSO/Bahçıvan: Üretim çarkının dönmesi açısından can suyu

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" destek paketini, " Üretim çarkının dönmesi açısından can suyu" diye nitelendirdi.

Bahçıvan, konuyla ilgili açıklamasında şöyle dedi:

""Koronavirüsle mücadele kapsamında ekonomi ve üretim hayatımıza yönelik Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan önlemler, İSO olarak dile getirdiğimiz önceliklerin çoğunu merkeze almıştır. 

"Kesintisiz nakit akışı ve istihdam konusunda açıklanan tedbirler memnuniyet vericidir. Bu tedbir ve destekler, sanayimizin ve üretim hayatımızın çarklarının dönmesi açısından cansuyu niteliğindedir.

"100 milyar TL'lik bir kaynak devreye giriyor. Sürecin başındayız. Bu zorlu süreçte en fazla zarara uğrayacak sektörler öncelik kazanmış durumda. 

"Gelişmelerin seyrine göre gelecek günlerde bu destek paketinin ayrıntılarına inilerek diğer sektörlerin de destek kapsamına alınacağına inanıyorum. 

"Kamu-özel sektör işbirliği ve dayanışmasıyla, tüm paydaşların birbirine empati ve anlayış göstererek bu süreci en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum. 

"İSO olarak, detaylarda kaybolmadan sorunları ve çözüm önerilerimizi siyasi otoriteyle karşılıklı diyalog ve anlayışa dayalı olarak paylaşmaya devam edeceğiz." (Fotoğraflı)


Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul Sanayi Odası, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi

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