İSO Başkanı Bahçıvan: "Askerimiz görevini layıkıyla yaptı, artık gerçek gündemimize dönmemiz gerekiyor"ŞANLIURFA - İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, "Söz konusu vatan ve ülke güvenliği olduğu zaman her şey teferruat oluyor. Bizler de destek mesajımızı verdik. Askerimiz görevini layıkıyla yaptı, gerçek gündemimize dönmemiz gerekiyor. Ekonomik başarı olmadan toplumsal huzur olmaz" dedi. İstanbul Sanayi Odası Meclisi, her yıl düzenlediği geleneksel Anadolu illeri ziyaretlerini bu sene Gaziantep ve Şanlıurfa 'ya gerçekleştiriyor. İSO Meclisi, bölge iş insanları ile tanışmak, Türkiye ekonomisinin geleceği için yapılacakları iş birliklerini istişare etmek ve Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak üzere ilk olarak Şanlıurfa ilini ziyaret etti. İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve İSO Meclis üyeleri olmak üzere geniş bir katılımla gerçekleşen program kapsamında bugün (18 Ekim Cuma) Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ziyaret edildi."Söz konusu vatan ve ülke güvenliği olduğu zaman her şey teferruat oluyor"İki oda tarafından ortak düzenlenen toplantıda konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Çok şükür gelişimiz, ayağımızın bereketli ve huzurlu olduğunu ortaya koydu. Bu haklı davamızda dünya bizi ne kadar anlamasa da, güvenlik söz konusu olunca bir ve beraber olmamızın en anlamlı mesajını herkese açık bir şekilde vermiş olduk. Dün gelinen süreçte askeri alanda yaşanan başarı, siyasi masada da kendini ortaya koydu. Söz konusu vatan ve ülke güvenliği olduğu zaman her şey teferruat oluyor. Bizler de Türkiye'nin bütün özel sektörleri olarak destek mesajımızı verdik" dedi."Buralarda barış olduğu müddetçe bizler de İstanbul'da rahat uyuyacağız"Askerimiz görevini layıkıyla yaptı, artık bizim ne yapmamız gerekiyor? Bunu düşünmeliyiz. Ekonomik başarı olmadan toplumsal huzur olmaz. Toplumsal huzurun olabilmesi için de sadece İstanbul, İzmir, Bodrum değil, Şanlıurfa'yı da, Gaziantep'i de, Adıyaman'ı da beraber düşünmemiz, birlikte kalkınmamız gerekiyor. Burası huzurluysa, İstanbul da huzurlu olacaktır. Buralarda barış olduğu müddetçe bizler de İstanbul'da rahat uyuyacağız, ülkemiz rahat edecektir" dedi.