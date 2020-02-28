İSO Başkanı Bahçıvan: " Ekonomimiz tekrar büyüme momentumuna girdi"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı büyüme verilerine ilişkin, "Sanayimiz, zor süreçlerin teminatı ve sigortası olma yükümlülüğünü yine yerine getirmiştir." dedi.

İSO'dan yapılan yazılı açıklamada Bahçıvan, TÜİK'in açıkladığı 2019 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Bahçıvan, sanayinin Türkiye'nin tekrar büyüme trendine girmesinde katkı sağladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sanayimiz, zor süreçlerin teminatı ve sigortası olma yükümlülüğünü yine yerine getirmiştir. Ekonomimiz için zorlu başlayan 2019 yılının ardından, yılın son aylarındaki olumlu gelişmeler, bugün açıklanan büyüme rakamlarında da görüldüğü gibi Türkiye ekonomisinin olumsuzlukları belli ölçüde aşarak tekrar bir büyüme momentumuna girdiğini bize göstermektedir. Bu olumlu tablo içinde bizi asıl sevindiren ise, sanayi sektörünün büyüme performansındaki rolüdür. Sanayi sektörümüz son çeyrekte yüzde 5,9 oranında büyüyerek ekonomik toparlanmaya güçlü bir katkı sağlamıştır. Sanayinin bu performansı da göstermektedir ki, üretim ekonomisi, her zaman söylediğimiz gibi zor süreçlerin teminatı ve sigortası olma yükümlülüğünü yine yerine getirmiştir."

Yatırımlar açısından yıl genelindeki olumsuzluğa ilişkin yılın son çeyreğinde küçük miktarda da olsa bir düzelme olduğunu gözlemlediklerini belirten Bahçıvan, "Ancak kabul etmeliyiz ki Türkiye'nin nitelikli ve sürdürülebilir büyümesi güçlü ve katma değerli yatırım ortamının genişlemesi ve gelişmesiyle mümkün olacaktır. Ümidimiz, yılın son çeyreğindeki bu kompozisyonun 2020 yılı içinde de nitelikli büyüme trendini koruyarak devam etmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA