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İSO Başkanı Bahçıvan: TCDD bir an önce özelleştirilmeli

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, karayolu ve havayolu taşımacılığındaki başarının deniz ve demiryolu taşımacılığında da kendini göstermesi gerektiğine dikkat çekerek, "TCDD'nin özelleştirilmesi bir an önce tamamlanmalı" dedi.

24.07.2019 16:47 İSO Başkanı Bahçıvan: TCDD bir an önce özelleştirilmeli
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, karayolu ve havayolu taşımacılığındaki başarının deniz ve demiryolu taşımacılığında da kendini göstermesi gerektiğine dikkat çekerek, "TCDD'nin özelleştirilmesi bir an önce tamamlanmalı" dedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

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