İSO Başkanı Bahçıvan: Tüm sanayi sektörleri, mücbir sebep kapsamına alınmalı

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 'Ayrışma ve huzursuzluk doğuracak tutum ve uygulamalardan özenle kaçınılmalıdır. İstisnasız tüm imalat sanayi sektörleri mücbir sebep kapsamına alınmalıdır' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Dunya.com