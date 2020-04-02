İSO Başkanı Bahçıvan: Tüm sanayi sektörleri, mücbir sebep kapsamına alınmalı
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 'Ayrışma ve huzursuzluk doğuracak tutum ve uygulamalardan özenle kaçınılmalıdır.
02.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:18
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 'Ayrışma ve huzursuzluk doğuracak tutum ve uygulamalardan özenle kaçınılmalıdır. İstisnasız tüm imalat sanayi sektörleri mücbir sebep kapsamına alınmalıdır' ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dunya.com
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