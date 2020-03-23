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İSO Başkanı Erdal Bahçıvan sanayicilere video mesajla seslendi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Hayata sarılarak, korunma önlemlerine tavizsiz uyarak, toplum olarak bir bütün olduğumuzu unutmayıp dayanışma sergileyerek, iyimserliğimizi koruyarak bu üzücü günleri atlatacağımıza inanıyorum.

23.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:38
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan sanayicilere video mesajla seslendi
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Hayata sarılarak, korunma önlemlerine tavizsiz uyarak, toplum olarak bir bütün olduğumuzu unutmayıp dayanışma sergileyerek, iyimserliğimizi koruyarak bu üzücü günleri atlatacağımıza inanıyorum." dedi
Bahçıvan, İSO'nun Twitter hesabında paylaşılan video mesajla, sanayicilere seslendi.
Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünya ve Türkiye'nin eşine az rastlanan çok zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Bahçıvan, İstanbul Sanayi Odası olarak, başından beri bu konuda proaktif davranarak sanayicilerin, çalışanların ve tüm paydaşların bu dönemden olumsuz etkilenmemesi için yoğun bir gayretin içinde olduklarını söyledi.
Bu süreçte en önemli önceliklerinin insan hayatını korumak ve gündelik yaşamın devamını sağlamak olduğunu ifade eden Bahçıvan, şöyle konuştu:
"Hiçbir şey insan yaşamından daha değerli değildir! Başta devletimizin en üst düzey yetkilileri, bakanlarımız ve Valiliğimiz olmak üzere ilgili kamu bürokrasimizle sürekli iletişim halindeyiz. Sizlerden gelen sorunları ve çözüm önerilerimizi yetkililerle ivedilikle paylaşıyoruz.
İSO olarak, koronavirüs salgınına yönelik yürüttüğümüz faaliyetleri web sayfamızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan anbean sizlerle paylaşıyoruz."
"Bilgi kirliliğinden uzak durmanızı rica ediyorum"
Bahçıvan, çok dinamik bir sürecin yaşandığını belirterek, öngörü yapmanın, kesin bir şey söylemenin çok zor olduğunu dile getirdi.
Bahçıvan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hayata sarılarak, korunma önlemlerine tavizsiz uyarak, toplum olarak bir bütün olduğumuzu unutmayıp dayanışma sergileyerek, iyimserliğimizi koruyarak bu üzücü günleri atlatacağımıza inanıyorum.
Sosyal medyadaki bilgi kirliliğinden uzak durup, korunarak, bizlerle iletişim halinde olmanızı rica ediyor, sizlere ve tüm insanlığa sağlıklı günler diliyorum."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: AA

Etiketler : İstanbul Sanayi Odası, Ekonomi

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