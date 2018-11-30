İSO'da Başkan Yardımcılığına Serdar Urfalılar Seçildi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı görevine atanması nedeniyle İSO Meclis Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılan Hasan Büyükdede'nin yerine gelecek üye için seçim yapıldı. Yapılan seçimde İSO Meclis Başkan Yardımcılığına İSO Meclis Başkanlık Divanı Üyesi Serdar Urfalılar gelirken, Urfalılar'dan boşalan yere ise Kemal Karabel seçildi.

2005 yılından bu yana İSO Meclis Üyesi olan 46 yaşındaki Serdar Urfalılar, kalıp ve iskele sistemleri konusunda faaliyet gösteren URTİM'in yönetim kurulu başkanlığını yapıyor. Urfalılar, 2007 yılından bu yana da İstanbul Demir ve Demir Dışı İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Yapı Malzemesi Komite Başkanlığı ile Kalıp ve İskele Derneği Başkanlığı görevlerini yürütüyor.

Urfalılar, Erdal Bahçıvan'ın Başkan olduğu birinci dönemde Zeynep Bodur Okyay ile beraber Meclis Başkanlık Divanı Üyeliği görevini yürüttü. Geçtiğimiz dönemde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de üstlendi. İstanbul Sanayi odasına girdiğinde en genç meclis üyesi olduğunu, bu seçimlerde bugüne kadar Meclis Bas¸kan vekilleri arasında en genç bas¸kan vekillerinden biri olduğunu ifade eden Serdar Urfalılar, I·stanbul Sanayi Odası'nın kendisi için bir okul olduğunu ve buradan çok şey öğrendiğini ifade etti.

Urfalılar, Sanayi odasında Meslek Komite Bas¸kanlığı, Meclis Üyeliği, Meclis Bas¸kanlık Divanı Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunduğunu, her görevi seve seve yaptığını, bu verilen göreve de layık olmaya çalışacağını ifade etti. Bu yeni göreve Zeynep Bodur Okyay ile beraber Sanayi Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Alarko Holding Ceo'su Ayhan Yavrucu tarafından önerildiğini ve bundan ayrıca gurur duyduğunu söyledi.