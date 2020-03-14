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İSO'dan fahiş fiyat artışı yapan firmalara uyarı

İstanbul Sanayi Odası (İSO), koronavirüsün Türkiye'de de ortaya çıkması sonrasında bazı ürünlerdeki yüksek talebi fırsat bilerek aşırı fiyat artışına giden firmalar için odanın disiplin mekanizmalarının harekete geçirileceğini açıkladı.

14.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:08
İSO'dan fahiş fiyat artışı yapan firmalara uyarı
İstanbul Sanayi Odası (İSO), koronavirüsün Türkiye 'de de ortaya çıkması sonrasında bazı ürünlerdeki yüksek talebi fırsat bilerek aşırı fiyat artışına giden firmalar için odanın disiplin mekanizmalarının harekete geçirileceğini açıkladı.
İSO'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"İstanbul Sanayi Odası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı odamızın disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Herkesin şunu çok iyi bilmesini isteriz ki; İstanbul Sanayi Odası, vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacaktır."

Kaynak: AA

Etiketler : İstanbul Sanayi Odası, Türkiye, Ekonomi

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