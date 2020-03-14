İSO’dan fahiş fiyat artışı yapan firmalara uyarı
İstanbul Sanayi Odası, korona virüsünün ülkemizde de ortaya çıkması sonrasında bazı ürünlerdeki yüksek talebi fırsat bilerek aşırı fiyat artışına giden firmalara yönelik bir açıklama yaptı.
14.03.2020 12:19 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:19
İstanbul Sanayi Odası, korona virüsünün ülkemizde de ortaya çıkması sonrasında bazı ürünlerdeki yüksek talebi fırsat bilerek aşırı fiyat artışına giden firmalara yönelik bir açıklama yaptı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : İstanbul Sanayi Odası, Ekonomi
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