İSO'dan girişimcilere 350 bin TL ödül

İstanbul Sanayi Odası, (İSO) İTÜ Çekirdek Big Bang 2019 girişimcilik yarışmasında girişimcilere toplamda 350 bin TL'lik ödül verdi.

İSO açıklamasına göre, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) İTÜ Çekirdek Big Bang 2019 girişimcilik yarışmasında verdiği İSO Geleceğin Sanayicisi Büyük Ödülü sahiplerini buldu. Dün akşam düzenlenen ödül töreninde İSO Geleceğin Sanayicisi Büyük Ödülüne Meinox İlaç Teknolojileri, Safe Tech, Sensemore ve Mips girişimleri layık görüldü.

Toplam 350 bin TL'lik İSO Geleceğin Sanayicisi Büyük Ödülü, İSO Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe tarafından girişimcilere takdim edildi.

İTÜ Çekirdek Big Bang'de İSO Geleceğin Sanayicisi Büyük Ödülünü kazanan Meinox, yeni nesil ilaç yapılı moleküller üretiyor. Yarışmada İSO'dan 50 bin TL'lik ödülü almaya hak kazanan projelerden Safe Tech projesi de kritik altyapı tesislerini siber saldırılara ve operasyonel tehditlere karşı koruyor. Sensemore girişim projesi, dünyanın en küçük kablosuz titreşim sensörünü üretmesi ile ödüle layık görülürken, Mips de baba olmak isteyen ve cinsel sağlık durumunu merak eden erkekler için evde sperm testi yapmayı sağlayan kantitatif ve kalitatif ölçüm yapan cihaz üretiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSO Yönetim Üyesi Sultan Tepe, "Bu girişimciler, Türkiye'nin gururu. Çünkü hepsinin birer üretici, sanayici olarak Türkiye'nin istihdamına katkıda bulunmasını diliyoruz. İSO üyesi yaklaşık 20 bin sanayici de tıpkı bu girişimcilerimiz gibi yıllar önce bu şekilde işe başladılar. Günümüzde de sanayiciler 160 milyar dolarlık ihracata imza atıyorlar. İSO olarak buradaki tüm girişimcilerimize kapılarımızı açıyoruz. Üretim yolunda her neye ihtiyaç duyarlarsa, hukuki, finansal her açıdan, lütfen Odakule'ye gelsinler. Kapılarımızı, deneyimimizi, birikimimizi kendilerinin hizmetine açıyor ve hepsinin birer sanayici olmasını diliyoruz"." ifadelerini kullandı

Kaynak: AA