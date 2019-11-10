İSO'dan meslek lisesi müdürleri için "Yönetici Geliştirme Programı"

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı Mesleki Eğitim Protokolü kapsamında, okul müdürlerine yönelik "Yönetici Geliştirme Programı"na başladı.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, İSO Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi kapsamında gerçekleştirilen ilk programa, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve 39 meslek lisesi müdürü katıldı.

Programın ilk gününde okul müdürlerine Dr. Can Fuat Gürlesel, "Dünyada ve Türkiye'de İktisadi Görünüm", Prof. Dr. Halit Keskin "Liderlik ve Strateji", ikinci gününde ise Şekip Karahan "Proje Yönetimi", Nevzat Şakım "İletişim ve Çatışma Yönetimi" ve Ergi Şener de "Dijital Dönüşüm ve Trendler" üzerine eğitim verdi.

"Meslek liselerimizi nitelikli istihdam yuvaları haline getirelim"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi'nin kendisini en çok heyecanlandıran proje olduğunu belirterek, meslek liselerini yeniden eski, saygın ve marka günlerine taşımanın herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Bu, bizlerin çocuklarımıza, ülkemizin geleceğine bırakmak zorunda olduğumuz bir miras. Bu sürecin başarısı hepimize bağlı. Sanayiciler olarak bizlerden siz eğitimcilere ve bakanlık bürokratlarına kadar herkesi, bu sürecin başarıya ulaşması için aktif ve canıgönülden çalışmaya davet ediyoruz. Biz bu süreçte bir yanlış yapıyorsak, elimizi taşın altına yeteri kadar koymuyorsak siz bizi uyarın. Sizler eğer isteksiz olursanız biz sizi uyaracağız. Bakanlığımızın da bu konuda ne kadar istekli ve destekleyici olduğunu biliyoruz. Bu süreçte bürokratlar da görevlerini layıkıyla yapacaktır. Bu sürecin başarı ve başarısızlığının bir vebali var. Bu vebalin farkında olalım ve hep birlikte meslek liselerimizi yeniden marka ve ülkemizin nitelikli istihdam yuvaları haline getirelim."

Kaynak: AA