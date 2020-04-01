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İSO'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek verdiğini duyurdu.

01.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:54
İSO'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek
İstanbul Sanayi Odası (İSO), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek verdiğini duyurdu.
İSO'dan yapılan açıklamada, tüm dünyanın ve Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Toplumun her ferdini zorlayan bu süreçten el ele vererek, dayanışmayı ve paylaşmayı güçlendirerek, yarınlara umutla bakarak çıkacağımıza inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına İSO olarak 1 milyon TL destek veriyoruz. İSO ailesi, 20 bin üye sanayicisiyle büyük ve güçlü bir ailedir. Tüm üyelerimize bu kampanyaya destek olmaları konusunda duyuru yaparak, dayanışma ve paylaşmayı güçlü kılmak amacındayız."
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Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Sanayi Odası, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››İSO'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek - Ekonomi

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