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İSO Türkiye İmalat PMI Mart'ta 48,1'e geriledi

İSO Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Mart ayında 48,1'e gerileyerek son üç ayda ilk kez eşik değer 50,0'nin altında kaydedildi.

01.04.2020 10:12 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:12
İSO Türkiye İmalat PMI Mart'ta 48,1'e geriledi
İSO Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Mart ayında 48,1'e gerileyerek son üç ayda ilk kez eşik değer 50,0'nin altında kaydedildi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Mart 2020 dönemi sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, Şubat'ta 52,4 olarak ölçülen PMI mart ayında 48,1'e gerileyerek son üç ayda ilk kez eşik değer 50'nin altında kaydedildi. Sektördeki zorlukların büyük ölçüde küresel koronavirüs (COVID-19) salgınından kaynaklandığı belirtildi. Salgın, üretim ve yeni siparişlerin yavaşlamasına yol açtı. Üretim, son beş ayda ilk kez hız kaybederken, yeni siparişler iki aylık genişleme sürecinin ardından düşüş gösterdi. Salgının küresel boyutunun yansıması olarak yeni ihracat siparişleri de büyük ölçüde yavaşladı. Yeni ihracat siparişlerindeki gerileme, toplam yeni siparişlerdekinden daha yüksek oranda gerçekleşti. İş yüklerindeki yavaşlamaya rağmen, Türk imalatçıları mart ayında ek personel almaya devam etti. İstihdam böylece üst üste üçüncü ay arttı. Bazı firmalar, istihdam artışının önceki aylarda yeni sipariş alımlarında görülen iyileşmeden kaynaklandığını belirtti.

Salgın, Türk imalatının güçlü büyüme ivmesi yakaladığı dönemde geldi

Diğer yandan, firmalar satın alma faaliyetlerini geçen yılın ekim ayından beri ilk kez azalttı. Firmaların mevcut belirsizlik nedeniyle stok tutma konusunda isteksiz oldukları gözlendi. Buna bağlı olarak hem nihai ürün stoklarında hem de girdi stoklarında azalma gerçekleşti. Satın alınan ürünlerin teslimatı da COVID-19 salgınından ağır bir şekilde etkilendi ve tedarikçilerin teslimat sürelerinde anketin başladığı Haziran 2005'den beri ikinci en belirgin bozulma yaşandı. Mart ayında girdi maliyetleri enflasyonu yüksek seviyelerini korudu. Girdi fiyatlarındaki yükselişin ardındaki temel faktörün para birimindeki değer kaybı olduğu kaydedildi. Bazı arz eksiklikleri de maliyet yüklerindeki artışta etkili oldu. Girdi maliyetlerindeki belirgin artışın sonucu olarak, imalatçılar nihai ürün fiyatlarını da yükseltti. Nihai ürün fiyatları enflasyonundaki artış, bir buçuk yıla yakın bir dönemin en yüksek oranında gerçekleşti. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Sanayi Odası, Türkiye, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››İSO Türkiye İmalat PMI Mart'ta 48,1'e geriledi - Ekonomi

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