İSO, Türkiye'nin En Büyük Sanayi Kuruluşlarını Açıkladı (Zirve Değişmedi)

İstanbul Sanayi Odası, her yıl yayımladığı 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' raporunun sonuncusunu yayımlandı. 2018 yılının verileri baz alınarak oluşturulan bu yeni raporda, geçtiğimiz yılın bir numaralı kuruluşu TÜPRAŞ bu yıl da zirveyi bırakmadı. Yayımlanan rapora göre TÜPRAŞ'ın üretimden net satışı 79 milyar TL oldu. Bununla birlikte sıralamanın ilk onunda yer alan şirketlerden sadece iki tanesi yer değiştirdi. 2017'de listenin 5. sırasında yer alan Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş., üretimden net satış tutarını 20 milyar TL'ye getirerek, 2018 yılında bir sıra yükseldi ve 4. sıraya oturdu. 2017'de listenin 4. sırasında bulunan TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 2018 yılında 17 Milyar TL'lik üretimden net satışla listenin 5. sırasına geriledi.
İşte İSO 500 listesinin ilk 10'u:
Sıra Kuruluş İsmi Üretimden Net Satış (TL) 1
TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
79.042.478.682
2
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
31.062.845.187
3
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş.
23.607.677.900
4
Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.
20.242.372.244
5
TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
17.110.648.133 6
Arçelik A.Ş.
16.551.862.693
7
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
15.795.144.102 8
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
13.778.194.465
9
İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.
11.957.290.261
10
Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
11.084.691.000
Açıklanan verilerle ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, bu verilerin 31 Mart seçimleri sonrası için açıklanan beklentileri aksatacağını açıkladı. Dolar kurunun dengesizliği ve enflasyon gibi verilere dikkat çeken Bahçıvan, temmuz ayından sonrası için bu sert gidişin biraz daha yumuşayabileceğini söyledi. Türkiye'nin bankacılık sistemini de eleştiren İSO başkanı, mevcut bankacılık sistemiyle Türkiye'de sanayi çarklarının dönmesinin kolay olmadığını söyledi. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan "Sermaye piyasalarının kullanılması, şirket birleşmeleri ve ortaklıkları önümüze koymamız gerek." diyerek sözlerini noktaladı.
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İstanbul Sanayi Odası
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Kaynak: WebTekno