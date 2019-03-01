İso Türkiye Pmı Şubat'ta 46.4 Puana Yükseldi

– İstanbul Sanayi Odası
(İSO) Türkiye
İmalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Şubat ayında 2.2 puanlık artışla, son altı ayın en yüksek düzeyi olan 46.4'e yükselirken, İSO İstanbul
İmalat PMI da Şubat ayında 0.4 puanlık artışla 46.7 puana hafif yükselmesi, İstanbul
imalat sektörünün faaliyet koşullarında yavaşlamanın devam ettiğine işaret etti.
IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası
(İSO) için hazırlanan imalat PMI, Aralık
ve Ocak'ta 44.2 değerini almıştı. Endekste 50'nin üzeri seviyeler büyümeye, altı daralmaya işaret ediyor. - İstanbul
Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Kaynak: DHA