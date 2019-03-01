İso Türkiye Pmı Şubat'ta 46.4 Puana Yükseldi (2)

Kaynak: DHA

– İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Şubat ayında 2.2 puanlık artışla, son altı ayın en yüksek düzeyi olan 46.4'e yükselirken, İSO İstanbul İmalat PMI da Şubat ayında 0.4 puanlık artışla 46.7 puana hafif yükselmesi, İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşullarında yavaşlamanın devam ettiğine işaret etti.IHS Markit tarafından İSO için hazırlanan imalat PMI, Aralık ve Ocak'ta 44.2 değerini almıştı. Endekste 50'nin üzeri düzeyler büyümeye, altı daralmaya işaret ediyor.Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İSO Türkiye İmalat PMI anketinin Şubat 2019 dönemi sonuçlarına göre:"Faaliyet koşullarındaki yavaşlama eğilimi 11. ayı geride bıraktı. Üretim ocak ayına kıyasla daha düşük oranda gerilerken, yeni ihracat siparişlerinin büyüme bölgesine geçmesi, toplam yeni iş akışını destekledi."Manşet endeksteki eğilime paralel olarak üretim de ocak ayına kıyasla daha düşük oranda geriledi. Yeni siparişlerdeki yavaşlama üst üste beşinci ay olacak şekilde hız kesti. Yeni ihracat siparişlerinin büyüme bölgesine geçmesi, toplam yeni iş akışını destekledi."Yeni siparişlerin yavaş seyri, firmaların şubat ayında da istihdam azaltmasına neden oldu. Yedi aydır devam eden bu süreçte en sınırlı istihdam azalışı Şubat'ta görüldü."Liradaki zayıflık, girdi maliyetlerinde bir kez daha aylık bazda artışa neden oldu. Enflasyon oranı ocak ayına göre hafif çapta yükseldi, ancak 2018 yılı boyunca gözlenen seviyelerin belirgin bir şekilde altında kaldı. "Maliyet yüklerindeki artışın yansıması olarak firmalar ürün fiyatlarında da artışa gitti. Ancak görece zayıf talep koşulları, satış fiyatlarındaki artışın oldukça sınırlı kalmasına neden oldu."İmalatçılar satın alma faaliyetlerini Şubat ayında azaltırken hem girdi hem de nihai ürün stoklarında azalış görüldü."İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, Türkiye ekonomisinde devam eden zorlukların imalat sektörünün Şubat ayında da yavaşlamasına neden olduğunu söyledi ve ekledi; "Yeni ihracat siparişlerinin büyüme bölgesine geçmesi başta olmak üzere, bazı iyileşme işaretleri kaydedildi. Toplam yeni siparişlerdeki yavaşlamanın hız kesmesi, sektörün toparlanmaya biraz daha yaklaştığını gösteriyor."İSO İstanbul İmalat PMI Şubat dönemi anket sonuçları ise şöyle değerlendirildi:"PMI Ocak ayına göre Şubat'ta artarak, yavaşlamanın üst üste beşinci ay hız kestiğini gösterdi."Türkiye ekonomisindeki zorlu piyasa koşulları, İstanbul imalatçılarının yeni siparişlerinin şubatta üst üste yedinci ay yavaşlamasına yol açtı. Ancak bu yavaşlama hız kesmeye devam etti ve söz konusu yedi aylık dönemin en düşük oranı oldu."Yeni ihracat siparişlerinde de azalma meydana gelmekle birlikte bu azalış toplam yeni siparişlerdekine kıyasla daha düşük kaldı." - İstanbul