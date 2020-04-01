İSO Türkiye Sektörel PMI: Sektörlerin çoğu rekor düzeyde yavaşladı (2)

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Türkiye Sektörel PMI verilerine göre, Covid-19 salgını, Mart ayında imalat sektörlerinde aksamalara yol açtı ve sektörlerin çoğunda faaliyet koşullarının rekor düzeyde yavaşlamasına neden oldu.

Bu durum, çoğu sektörün büyüme bölgesinde olduğu Şubat ayı ile zıtlık oluşturdu. Gıda ürünleri ile kara ve deniz taşıtları sektörleri olmak üzere sadece iki sektör faaliyet koşullarında iyileşme kaydetti.

IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, İSO Sektörel satın alma yöneticieri endeksine (PMI) ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Covid-19 salgını, talebin düşmesine, tedarik zincirlerinin bozulmasına ve enflasyonist baskıların güçlenmesine neden oldu ve bunlara bağlı olarak mart ayında Türk imalat sektörlerinde aksamalara yol açtı.

"Salgından zarar görmeyen tek imalat sektörü gıda ürünleri oldu.

"Girdi maliyetleri enflasyonunun yeniden artması, imalatçıların satışlarını güvence altına almaya çalıştıkları kötü bir döneme denk geldi.

"Geleceğe ilişkin yüksek düzeyde belirsizlik devam ederken, Covid-19 salgınının küresel ölçekte yaşanıyor olması, sektörlerin tamamı için olmasa bile çoğunluğu için önümüzdeki ayların zor geçebileceğine işaret ediyor."

İstanbul Sanayi Odası'nın 1 Nisan itibariyle ilk kez açıklamaya başladığı Türkiye Sektörel PMI verilerine göre, Covid-19 endişelerinin gıda talebinde yol açtığı artışa bağlı olarak gıda ürünleri sektörünün üretimi, veri serisinin başladığı Ocak 2016'dan beri en yüksek artışı sergiledi. Buna karşılık, gıda ürünleri dışında tüm sektörlerde üretimin yavaşladığı gözlendi.

İvme kaybının en sert yaşandığı sektörler ise ağaç ve kağıt ürünleri ile metalik olmayan mineral ürünler oldu.

Üretimdeki yavaşlamalar, genel olarak Covid-19 salgınının yeni siparişlerde yol açtığı zayıflıklardan kaynaklandı.

Giyim ve deri ürünleri ile ağaç ve kağıt ürünleri, siparişlerde en belirgin düşüşlerin yaşandığı sektörler oldu.

İş yüklerindeki hafiflemeye rağmen bazı sektörlerde firmalar mart ayında da istihdam yaratmayı sürdürdü.

Takip edilen 10 sektörün yedisinde, çalışan sayıları artış gösterirken, istihdam artışının en hızlı gerçekleştiği sektör kimyasal, plastik ve kauçuk sektörü oldu. Satın alma faaliyetleri gıda ürünleri ile elektrikli ve elektronik ürünler sektörlerinde artarken, diğer tüm sektörlerde azalma kaydetti.

Maliyet enflasyonundaki artış, mart ayının öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı. Kur artışı ve hammadde eksikliklerine bağlı olarak, takip edilen 10 sektörün tamamı girdi fiyatlarının daha yüksek oranda arttığını bildirdi.

Maliyet enflasyonundaki hızlanma genel olarak nihai ürün fiyatlarında da daha belirgin artışlara yol açtı. Yine tedarik zincirlerindeki aksamalar artarken, ilk çeyreğin sonunda, takip edilen tüm sektörlerde tedarikçilerin teslimat süreleri uzadı. (Grafik - Tablo)

- İstanbul

Kaynak: DHA