’İsotlu, fıstıklı’ trafik denetimi

Şanlıurfa'da yapılan trafik denetimlerinde sürücülere ve yolculara yöresel ürünlerin de aralarında bulunduğu çeşitli hediyeler verildi.

Türkiye genelinde Kurban Bayramı dolayısıyla eş zamanlı yapılan denetimler kapsamında, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunda denetim yaptı.

Vali Vekili Metin Esen'in de katıldığı denetimde, trafik polisleri araçları durdurarak uyarılarda bulundu.

Sürücülerin ve yolcuların bayramını kutlayan Esen, sürücüleri hız yapmamaları, kemer takmaları, uykusuz yolculuk yapmamaları konusunda uyardı.

Esen, daha sonra sürücülere ve yolculara çikolata, düdük ve içinde yörede üretilen isot, Antep fıstığı ve nar ekşisi gibi hediyeler verdi.

Esen, gazetecilere, kurban bayramı dolayısıyla yollarda yoğunluk yaşandığını, bu yoğunluğun kazasız sonuçlanması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirleri yerinde kontrol ettiklerini belirten Esen, "Özellikle yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması, hatalı şerit ihlali yapılmaması, hız ihlali, emniyet kemeri takılmaması gibi konularında sürücülerimize uyarılarda bulunduk. Sürücülerce kuralların uygulandığını büyük bir memnuniyetle gördük." dedi.

Esen, bayramlarda trafik yoğunluğunun arttığına dikkati çekerek, sürücülerden daha dikkatli olmalarını istedi.