Ispanağın içindeki yabancı otlara dikkat

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Sibel Bölek, zehirlenmelere sebep olduğu belirtilen atropin maddesinin güzelavrat otunda, scopalamin maddesinin de adamotunda bulunduğunu belirtti.

Bölek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zehirlenmelere ıspanak içine karışan yabancı otların neden olduğunun analizlerle ortaya çıkarıldığını hatırlattı.

Ispanak toplanırken çok dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Bölek, "Ispanak mutlaka yabancı otlardan temizlenmelidir. Satın alınırken de ıspanak içerisinde yapraklarının rengi ya da şekli farklı olan otların olup olmadığı gözle dikkatli bir şekilde muayene edilmelidir." dedi.

Sibel Bölek, zehirlenmelere neden olan ıspanaklardan alınan numunelerde atropin ve scopalamin maddelerine rastlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Atropin maddesi ıspanağa çok benzeyen güzelavrat otunun yapraklarında bulunmakta ve tıpta çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Örneğin, göz dibinin muayenesinde, göz bebeğinin genişletilmesi için, ayrıca anesteziden önce üst solunum yollarında salgıların azaltılması için sıklıkla kullanılır. Bu nedenle güzelavrat otu tüketildikten sonra göz bebeklerinde büyüme, baş ağrısı, uyku hali meydana gelir. İlerleyen zamanlarda ise yavaş yavaş susuzluk hissi ortaya çıkar. Ispanağa çok benzeyen bir diğer ot çeşidi ise adamotudur. Köklerinde scopalamin maddesi bulunduran bu bitki tüketildiğinde ilk belirtisi sersemlik ve baş dönmesidir. Müdahale edilmediği takdirde nefes darlığı ve ölümle sonuçlanabilen bir tablo ortaya çıkabilmektedir. Bu gibi belirtiler meydana gelmeye başladığında acilen en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır."

Kaynak: AA