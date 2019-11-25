Haberler » Güncel » Ispanak, Amasya'da güven tazeledi - Haber

Ispanak, Amasya'da güven tazeledi

Ispanak zehirlenmelerinin ardından tüketimi düşen Ispanak Amasya'da güven tazeledi.

25.11.2019 13:35 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:41Ispanak, Amasya'da güven tazeledi
Ispanak zehirlenmelerinin ardından tüketimi düşen Ispanak 'da güven tazeledi.

Amasya'da tamamen doğal ve zirai ilaç kullanılmadan üretilen ve bir çok vitamini bünyesinde barındıran ıspanak güven tazeledi.

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Şeker, " 'de 2018 TÜİK verilerine göre 164 bin dekar alan içerisinde 225 bin ton ürün elde edilmektedir. Amasya'mızda ise 2 bin 500 dekar alanda 3 bin 700 tonluk ıspanak elde edilmektedir. En çok kışın tüketilen ıspanak fosfor, demir, sodyum minarelerinin haricinde A, B1, B2, C vitamini ve aynı zamanda e vitaminince oldukça zengin bir sebze olarak tüketilmektedir. Amasya'da yetiştirilen ürünlerin tamamında herhangi bir ilaçlama söz konusu değildir. Tamamı gübresiz bir şekilde üretilmiş olup, tüketiciye sunulmaktadır" dedi.

Ispanak üreticisi Adem Öksüz (67), "Yıllardır ıspanak üretiyoruz. Herhangi bir zehirlenme öyle bir şeye rastlanmadı. Satışlar tamamen düştü, satılmıyor. Zehirlenme olayından sonra yenmiyor, satılmıyor. Bizim ıspanağımızın içinde ot, mot hiçbir şey yoktur" diye konuştu.

Üretici Reyhan Öksüz (60), "Ispanağın biz yemeğini yapıyoruz, kavurmasını yapıyoruz, yumurtalısını yoğurtlusunu yapıyoruz. Her sene ekiyoruz biz, verimimiz de güzel ıspanağımız bu sene böyle çıktığı için satılmadı. Herkes kıştan nasıl çıkacak onu düşünüyor. Hiçbir şey yok öyle zehirlenme falan senelerdir yiyoruz biz. Üreticiler, tüketimi ve fiyatı düşen ıspanağın güvenle tüketilebileceğini belirtti. - AMASYA

Türkiye, Amasya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:43 Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü
14:43 Ay Işığında İzler Bırakan Gökbilimcinin Salyangozu Çıktı!
14:42 Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar
14:38 Gümüşhane'de kadına yönelik şiddetle mücadele için yürüdüler
14:38 Mersin'de erkekler tarafından katledilen kadınlar, mezarları başında anıldı
14:35 "Oturuşunu düzelt" diyen Vali'nin bacak bacak üstüne attığı fotoğraf olay oldu
14:08 Trafo arkasında taciz edilip öldürülen Rus kadın cinayetinde iddianame kabul edildi
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:51 Marmaray kullananlara önemli uyarı! Ücret iadesi almayı unutmayın
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
13:29 Erdoğan'dan kadına yönelik şiddet mesajı: Bu ayıbı ülkemizden tamamen sileceğiz
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
11:53 Günün bomba iddiası: İkinci bebeğine hamile olan oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradı
11:32 Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 14:44:53