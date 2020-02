Ispanak fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü

Sezon başında "zehirlenme" iddiaları üzerine tarlada kilogramı 50 kuruşa kadar düşen ıspanakta, talebin artmasıyla birlikte fiyatların 1,5-2 lira seviyesine gelmesi üreticilerin yüzünü güldürüyor.Geçen sonbaharda bazı vatandaşların ıspanaktan zehirlendikleri iddası ile düşen ve üreticisine zor günler yaşatan ıspanakta fiyatlar, havaların soğuk gitmesi, tüketici talebinin artmasıyla beraber sezon sonuna doğru yeniden yükseldi. Türkiye 'nin önemli ıspanak üretim yerlerinden Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hasat devam ediyor.Ispanakta yükselen kilogram fiyatları ile moral bulan Çukurovalı üreticiler, sezon başında karşılaştıkları zararı, hasat bitimine yakın telafi edebilmenin mutluğunu yaşıyorlar.Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir , AA muhabirine Kadirli'nin Türkiye'nin en önemli ıspanak üretim merkezlerinden olduğunu söyledi.Kasım ayında başlayan ıspanak sezonunun mart sonu gibi sona erdiğini dile getiren İspir, "Türkiye'nin ıspanak ihtiyacının bir bölümünü Kadirli sağlıyor. Maalesef bu sezon kötü haberlerle başladı. İstanbul'da bazı vatandaşların ıspanaktan zehirlendiği haberleri ıspanak üreticilerini çok kötü etkiledi. Fiyatlar 50 kuruşa kadar düştü. Birçok üretici, masrafını çıkaramayacağını düşünerek ürünü tarladayken sürdü. Havalarda sıcak geçince talep adeta sıfır noktasına geriledi." diye konuştu.Sezonun bitmesine kısa bir süre kala havaların soğuk gitmesiyle birlikte ıspanağa talebin arttığını belirten İspir, şunları söyledi:"Ülke genelinde havaların soğuk gitmesi, insanların ıspanağa talebinin artmasına yol açtı. Çıkan haberler sonrası başka bir vaka yaşanmayınca da ıspanağın fiyatı normal düzeyine geldi. Şu an ıspanağın tarladan satış fiyatı 1,5-2 liraya çıktı. Sezon başında bizi üzen ıspanak, sezon sonuna doğru yüzümüzü güldürmeye başladı. Hem üretici hem de temizleyip paketleyenler kazanmaya başladı."Ispanak üreticisi Serkan Kesikbaş da sezona çok iyi başladıklarını ancak çıkan haberler nedeniyle bir anda dip noktasını gördüklerini söyledi.Sezonun bitmesine az bir süre kala havaların soğumasıyla ıspanağa talebin artmaya başladığını dile getiren Kesikbaş, "Şu an fiyatlarımız kilograma 1,5-2 lira civarında seyrediyor. Buradan Türkiye'nin her yerine mal gönderiyoruz. Bu sezon istediğimiz gibi geçmedi maalesef. Başlangıcı kötü yapınca bu tüm sezona yansıdı. Ama bu son günlerdeki artış bize moral oldu." diye konuştu.Ispanak fiyatı taban yaptıIspanak üretici ve paketleyicisi Hasan Söyler de kasım gibi başlayan sezonda son 1,5 aya girildiğini kaydetti. Sezon başında çıkan "zehirledi" haberlerinin ıspanak fiyatlarına taban yaptırdığını ve birçok üreticinin zarar ettiğini belirten Söyler, şunları kaydetti:"Geçen iki ay hem üretimde hem satışta düşüş oldu. Hepimiz zararına çalıştık. Ancak havaların soğumasıyla birlikte talep ve fiyatlar normal seviyesine döndü. Sezon bitmek üzere. İnşallah önümüzdeki 1,5 aylık sürede durum daha iyiye gider, biz de o kötü dönemdeki zararımızı kurtarırız. O dönem fiyatlar 50-60 kuruşa kadar düşmüştü. Ama çiftçi ve paketleyicinin maliyeti 1 lirayı buluyordu. Yani her iki taraf da zarar ediyordu. Şu an fiyatlar normale döndü. Hem köylümüz hem de biz kazanmaya başladık."