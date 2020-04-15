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Ispanak tarlada 56 kuruş ama pazarda fiyatı 5 lirayı buluyor

Ispanak tarlada 56 kuruş ama pazarda fiyatı 5 lirayı buluyor Üreticiler korona virüs sebebiyle yemek ve konserve fabrikalarına ürün satamadıklarını, ıspanağın tarlada kalabileceğini söylüyor Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüsü ıspanak üreticisini de vurdu.

15.04.2020 22:15 | Son Güncelleme: 15.04.2020 22:16
Ispanak tarlada 56 kuruş ama pazarda fiyatı 5 lirayı buluyor
Üreticiler korona virüs sebebiyle yemek ve konserve fabrikalarına ürün satamadıklarını, ıspanağın tarlada kalabileceğini söylüyor
BURSA - Tüm dünyayı ve Türkiye 'yi etkisi altına alan korona virüsü ıspanak üreticisini de vurdu. Virüs tehdidine rağmen tarlada hasada devam eden üreticiler, yurt içi ve yurt dışına üretim yapan yemek ve konserve fabrikaların ürün almaması sebebiyle zor günler geçiriyor. Tarlada 56 kuruştan satılan ıspanak pazarlarda 3 ila 5 liraya müşteri buluyor.
Ispanak üretimi ile Türkiye ve Avrupa'da isim yapan Bursalı ıspanak üreticileri fabrikaların ürünlerini almaması sebebiyle ürünlerinin tarlada kalacağı söyledi.
Yenişehir ilçesine bağlı Çeltikçi köyünde yüzlerce dönümde sözleşmeli ıspanak ektiklerini ifade eden, S.S. Yenişehir Çeltikçi Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Müdürü Remzi Aşan, " Gerçekten birinci kalite mal üretiyoruz. Bunları hiç el değmeden makineli hasatla fabrikaya gönderiyoruz. Ama buna rağmen pazarlama noktasında çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Durum böyle olunca kooperatifimizle beraber çiftçimizde aynı sıkıntıyı yaşıyor. Böyle giderse birkaç hafta içinde mal tarlada kalacak, çiftçimiz tarlasını sürmek zorunda kalacak" diye konuştu.
Aşan, "Büyük yemek ve konserve fabrikaları virüsü bahane ederek ürünleri satamadıklarını dile getiriyorlar. 40 ton alan 10 tona, 10 ton mal alan 3 tona düştü. Sözleşmeye de uymuyorlar. Bu durumdan üreticimiz mağdur oluyor. Bizim 56 kuruştan sattığımız ıspanak şehrine göre 3 ila 5 lira arasından satılıyor. Çiftçimizin mağduriyeti çok büyük" dedi. Ispanak tarlada 56 kuruş ama pazarda fiyatı 5 lirayı buluyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Yenişehir, Türkiye, Bursa, Güncel
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