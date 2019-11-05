Haberler » Magazin » Ispanak zehirlenmeleri Müjdat Gezen'in galasını da vurdu! Gösteriler iptal edildi

Ispanak zehirlenmeleri Müjdat Gezen'in galasını da vurdu! Gösteriler iptal edildi

Tiyatrocu Müjdat Gezen'in İzmir ve İstanbul'da yapacağı tiyatro gösterileri ıspanak zehirlenmelerinden dolayı iptal edildiği açıklandı. İptal haberini sosyal medyadan duyuran gazeteci Uğur Dündar, "Önemli rollerden birinin oyuncusu ıspanaktan kliniğe kaldırılınca hepsi iptal oldu." dedi.

05.11.2019 22:41 | Son Güncelleme: 05.11.2019 22:41

Son günlerde 149 kişiyi hastanelik eden ıspanak zehirlenmeleri tiyatrocu Müjdat Gezeni de vurdu.

Tiyatrocu Müjdat Gezen ve öğrencilerinin İzmir ve İstanbul'da, gazeteci Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal kitabının oyununu sahneye koyacakları tiyatro iptal oldu. İptal haberini sosyal medyadan duyuran Uğur Dündar, tüm etkinliklerin ıspanak zehirlenmesinden dolayı iptal edildiğini açıkladı. Dündar, önemli rollerden bir oyuncunun ıspanaktan kliniğe kaldırılmasından dolayı söz konusu etkinliklerin iptal edildiğini aktardı.

ISPANAK ZEHİRLENMESİNDEN DOLAYI PROGRAM İPTAL EDİLDİ

Uğur Dündar, sosyal medya hesabından, "FLAŞ! Usta tiyatrocu Müjdat Gezen ve öğrencileri,yarın İzmir-Karşıyaka'da,7-8 Kasım'da da İstanbul'da, değerli kardeşim Yılmaz Özdil'in muhteşem M.Kemal eserinin galalarını yapacaklardı. Ancak önemli rollerden birinin oyuncusu ıspanaktan kliniğe kaldırılınca hepsi iptal oldu!.." diye yazdı.

İşte Uğur Dündar'ın o paylaşımı:

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da 44 kişinin ıspanak yedikten sonra hastanelik olmasının yankıları sürürken bir zehirlenme vakası daha Tekirdağ'da yaşanmıştı. Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada gece vardiyasında çıkan ıspanak yemeğinden yiyen 20 kişi mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Bu haberlerden sonra zehirlenme vakalarının 149'a yükseldiği açıklandı.

Ispanak zehirlenmeleri Müjdat Gezen'in galasını da vurdu! Gösteriler iptal edildi

Müjdat Gezen, Uğur Dündar, İstanbul, İzmir, Magazin


YORUMLAR (11)
ATARABACI OSMAN:Abi bizde zehirlendik abi, fazla midye tava kokoreç yemişisiz zehirlendik abi, şarabı fazla kaçırmışız bira içsek bi şey olmazdı abi
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
DOĞRUCU DAVUT:KÖTÜYE BİŞİ OLMAZ
Yayından Kaldır
7 2
Cevap yaz
TURAN:inşallah önümüzdeki günlerde başka sebze ve meyveleri de konuşuyor olmayız
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
TAPUZMANI:KIMSE GELMEYINCE ISPANAK DA BAHANE OLMUŞ :))
Yayından Kaldır
13 3
Cevap yaz
OFLU 61:vah vah çok üzüldüm tiyatronun iptal olmasına bende zaten koşarak gidecektim. lan kim gidiyorki zaten bunun tiyatrosuna
Yayından Kaldır
10 5
Cevap yaz
MEMLEKETİM:Yil sonuna kadarda ispanak konusuruz. Ispanak nezamandan beri insan zehirlemis? Yine bi oyunlar dönüyor hayirlisi.
Yayından Kaldır
20 5
Cevap yaz
HALK:devleti zorda koymak icin oyun olabilir sonu da yabanci ot olsa da bu kadar insan mi yabanci ot yedi belki hepsi degil de birileri tarla da yada sonra da bir sey atti yada tarla dan gelme ilac da olabilir yikama yerlerin de virus kapmis olabilir tv alip suya atiyorlar da su ne kadar temiz bir de o var eger hile ve ilac kullanma var ise yasak o zaman her insan icin ayri ceza verilmesi gerek ve zarar olan herkes onu dava edecek de bence depolama da yada su da yikanir iken de olabilir virus
Yayından Kaldır
6 9
Cevap yaz
KOZANLİ:Tek suçlu Temel Reis
Yayından Kaldır
12 1
Cevap yaz
SJKSJNJS:ne ıspanakmış heryerden vurdu
Yayından Kaldır
9 1
Cevap yaz
SERKAN B.:türk ispanak kardestir bizi ayiran kallestir
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Magazin Haberleri
11:25 Oyuncu Bade İşçil'in eski eşi Malkoç Süalp, 15 yaşındaki çocuğu darp etti
11:19 Alina Boz formunu nasıl koruyor?
10:54 Kalben: Tacize uğradım
11:20 Şarkıcı Ömer Faruk Bostan, Erik Dalı şarkısından dolayı yapımcısıyla mahkemelik oldu
10:29 Kardeşlik şarkıları
11:20 Şarkıcı Ömer Faruk Bostan, Erik Dalı şarkısından dolayı yapımcısıyla mahkemelik oldu
10:03 Mucize Doktor'un son bölümündeki bir sahne hemşireleri kızdırdı!
08:53 Boşanacakları konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu, samimi şekilde görüntülendi
09:43 2 milyon TL'ye araba alan Berkay, plakasını eşinin ve kendi baş harfinden yaptırdı
10:39 Şarkı yapmak istediğini söyleyen Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapatmaya karar verdi
6.11.2019 11:31:14