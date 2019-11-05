Ispanak zehirlenmeleri Müjdat Gezen'in galasını da vurdu! Gösteriler iptal edildi

Son günlerde 149 kişiyi hastanelik eden ıspanak zehirlenmeleri tiyatrocu Müjdat Gezeni de vurdu.

Tiyatrocu Müjdat Gezen ve öğrencilerinin İzmir ve İstanbul'da, gazeteci Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal kitabının oyununu sahneye koyacakları tiyatro iptal oldu. İptal haberini sosyal medyadan duyuran Uğur Dündar, tüm etkinliklerin ıspanak zehirlenmesinden dolayı iptal edildiğini açıkladı. Dündar, önemli rollerden bir oyuncunun ıspanaktan kliniğe kaldırılmasından dolayı söz konusu etkinliklerin iptal edildiğini aktardı.

ISPANAK ZEHİRLENMESİNDEN DOLAYI PROGRAM İPTAL EDİLDİ

Uğur Dündar, sosyal medya hesabından, "FLAŞ! Usta tiyatrocu Müjdat Gezen ve öğrencileri,yarın İzmir-Karşıyaka'da,7-8 Kasım'da da İstanbul'da, değerli kardeşim Yılmaz Özdil'in muhteşem M.Kemal eserinin galalarını yapacaklardı. Ancak önemli rollerden birinin oyuncusu ıspanaktan kliniğe kaldırılınca hepsi iptal oldu!.." diye yazdı.

İşte Uğur Dündar'ın o paylaşımı:

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da 44 kişinin ıspanak yedikten sonra hastanelik olmasının yankıları sürürken bir zehirlenme vakası daha Tekirdağ'da yaşanmıştı. Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada gece vardiyasında çıkan ıspanak yemeğinden yiyen 20 kişi mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Bu haberlerden sonra zehirlenme vakalarının 149'a yükseldiği açıklandı.