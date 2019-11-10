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İspanya 1. Futbol Ligi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Celta Vigo'yu 4-1 yendi.

10.11.2019 01:00 | Son Güncelleme: 10.11.2019 01:00İspanya 1. Futbol Ligi
1. Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında , sahasında oynadığı maçta Celta Vigo'yu 4-1 yendi.
Nou Camp Stadı'nda 71 bin taraftarın önünde oynanan karşılaşmada Barcelona, 23. dakikada Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
Konuk takım Celta Vigo, 42. dakikada Lucas Olaza ile beraberliği yakalasa da uzatmaların oynandığı 46. dakikada Messi'nin golüyle Barcelona devreyi 2-1 önde bitirdi.
Katalan takımının kaptanı Messi, 48. dakikada serbest vuruştan attığı golle skoru 3-1'e getirdi.
İkinci yarı rakibine üstünlük kuran Barcelona, 85. dakikada Sergio Busquets'in golüyle sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Barcelona bu sonuçla puanını 25'e yükselterek averajla Real Madrid'in önünde liderlik koltuğundaki yerini korudu. Celta Vigo ise 9 puanla düşme hattının olduğu 18. sırada kaldı.
La Liga'nın 10. haftasında oynanması gereken Barcelona-Real Madrid karşılaşması, güvenlik sebebiyle 18 Aralık'a ertelendiğinden her iki takımın da birer maç eksiği bulunuyor.
Bu arada, A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ve Andorra ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağırılan milli futbolcu Okay Yokuşlu, Celta Vigo'da yedek bekledi.
Diğer yandan Messi, yaptığı hat-trick ile La Liga'daki toplam gol sayısını 8'e çıkartarak, gol krallığı yarışında Real Madrid'den Karim Benzema'nın (9 gol) ardından Gerard Moreno (Villarreal) ile 2. sırayı paylaştı.

Celta Vigo, Barcelona, İspanya, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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