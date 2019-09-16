Haberler » Spor » Haber

İspanya, Ansu Fati'ye milli formayı giydirmeye çalışıyor

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Moreno, Barcelona'nın Gine Bissaulu 16 yaşındaki yıldız futbolcusu Ansu Fati'yi İspanya Milli Takımı'na katmak için çalışma başlatıldığını açıkladı.

16.09.2019 20:40İspanya, Ansu Fati'ye milli formayı giydirmeye çalışıyor
İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Moreno, Barcelona'nın Gine Bissaulu 16 yaşındaki yıldız futbolcusu Ansu Fati'yi İspanya Milli Takımı'na katmak için çalışma başlatıldığını açıkladı.
Moreno, İspanyol basınına verdiği demeçte, Ansu Fati'nin İspanya Milli Takımı forması giymesini sağlamak için İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) bünyesinde girişimlerde bulunulduğunu söyledi.
Moreno, "Ansu konusuyla ilgileniliyor. Ama sonunda kararı verecek olan futbolcu." dedi.
Barcelona'da Lionel Messi, Luis Suarez ve Dembele'nin sakatlıklarından dolayı bu sezon ligde üç maçta oynama fırsatı bulan Ansu Fati, attığı iki gol ve verdiği bir asist ile futbol basınının ilgi odağı oldu.
Gine Bissau doğumlu Fati'nin İspanyol vatandaşı olup İspanya Milli Takımı formasını giymesi halinde ekim ayı sonunda Brezilya'da yapılacak 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda oynatılabileceği belirtiliyor.

İspanya Milli Takımı, Barcelona, İspanya, Gine, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
21:02 Sivasspor - Trabzonspor maçının biletleri satışta
21:01 Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1- Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
20:44 Erkekler Dünya Boks Şampiyonası
20:43 Hazırlık maçı: Balıkesir BŞB: 83 - Gemlik Basketbol: 78
20:40 İspanya, Ansu Fati'ye milli formayı giydirmeye çalışıyor
20:37 Hikmet karaman:  3 puandan başka bir hedefimiz yok
20:32 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçından notlar