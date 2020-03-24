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- İspanya, Avrupa'nın yeni salgın merkezi mi oluyor?- Barselona sokakları boş kaldı

- İspanya, Avrupa'nın yeni salgın merkezi mi oluyor?

24.03.2020 22:29 | Son Güncelleme: 24.03.2020 22:30
- İspanya , Avrupa 'nın yeni salgın merkezi mi oluyor?
Barselona sokakları boş kaldı
BARSELONA - İspanya'da bir günde 462 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkenin Avrupa'nın yeni salgın merkezi olmasından endişe ediliyor.
Çin'den Avrupa'ya kadar yayılan korona virüs etkilerini arttırarak devam ediyor. Avrupa'da korona virüsünden en fazla etkilenen İtalya 'da can kaybı artarken, ülkedeki sağlık sistemi de çöktü. İtalya'nın ardından en fazla can kaybının yaşandığı İspanya'nın Avrupa'nın tehlike merkezi haline gelmesinden endişe ediliyor. Ülkede dün en kötü verilerin elde edildiği ve bir günde 462 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Bir günde kaydedilen 462 can kaybının ardından ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 311'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısının ise 35 bin 136 olduğu açıklandı.
Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Barselona sokakları sessizliğe gömüldü. Barselona'nın ünlü caddeleri ve meydanları ıssız kaldı. Ülke genelinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar sonucu sokaklar sessizliğe gömüldü. Başbakan Pedro Sanchez, "Önümüzde zor günler var" demişti. - İspanya, Avrupa’nın yeni salgın merkezi mi oluyor?- Barselona sokakları boş kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler : Barselona, İspanya, İtalya, Avrupa, Güncel

Haberin Videosu :

- İspanya, Avrupa'nın yeni salgın merkezi mi oluyor?- Barselona sokakları boş kaldı

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