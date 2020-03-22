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1300'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor

Koronavirüs salgınında bin 300'den fazla insanın hayatını kaybettiği İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez, "Çok kritik bir dönemdeyiz ve çok zor günler geliyor. En kötüsü henüz gelmedi" dedi.

22.03.2020 10:53 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:35

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülke genelinde 25 binden fazla kişinin koronavirüsten (Kovid-19) etkilendiğini belirterek, "En kötüsü henüz gelmedi" ifadelerini kullandı.

Sanchez düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Çok kritik bir dönemdeyiz ve çok zor günler geliyor. En kötüsü henüz gelmedi. II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi durum" diye konuştu.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI BİN 300'Ü GEÇTİ

Sanchez ayrıca hükümetin koronavirüsle mücadelede ne gerekiyorsa yapacağına dair söz verdi. Geçen hafta OHAL ilan eden ülkede virüs nedeniyle 1,381 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısının 25 bin 496'ya ulaştığı bildirildi.

TÜM DÜNYADAKİ CAN KAYBI 13 BİNİ AŞTI

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında can kaybı 13 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği, Türkiye'de dijital yayıncılığın bankası konumunda yer alan Habermetre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 13 bin 69 olarak güncelledi.

1300’den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor

Kaynak: DHA

Etiketler : Pedro Rodriguez Ledesma, İspanya, Dünya

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