İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinde koronavirüs tespit edildi
İspanya Başbakanı Sanchez’in eşi Begona Gomez’in Covid-19 testi pozitif çıktı.
15.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:18
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Başbakan ve eşinin durumu iyi.
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Başbakan Sanchez'in eşi Begona Gomez'in Covid-19 testi pozitif çıktı.
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Başbakan Sanchez'in eşi Begona Gomez'in Covid-19 testi pozitif çıktı.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Pedro Rodriguez Ledesma, İspanya, Dünya
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