İspanya Büyükelçisi Barba Marmaris'te

29 Kasım 2018 Perşembe 17:38



29 Kasım 2018 Perşembe 17:38

İSPANYA'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba, Muğla'nın Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ı makamında ziyaret etti. Büyükelçi Barba, "Türkiye sadece İstanbul ve Ankara'dan ibaret değil. Elçi olmadan önce Marmaris'in adını duydum ve mükemmel bir şehir" dedi.İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba, Marmaris'e geldi. Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda demirli iki İspanyol savaş gemisinin personelini ziyaret etti. Büyükelçi Barba'ya, Askeri Ataşe Albay Cesar Gutierrez de la Camara da eşlik etti. Büyükelçi Barba ve Askeri Ataşe Camara, daha sonra Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar'ı makamında ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt'in de hazır bulunduğu görüşmede, Büyükelçi Barba, liman ziyareti yapan savaş gemisi askerlerine gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti. Ailesiyle birlikte Marmaris'i çok sevdiğini söyleyen Büyükelçi Barba, "Atanmadan önce Marmaris adını ve güzelliğini duydum. Yağmura rağmen büyülü bir manzaraya sahip şehir. Türkiye'nin İstanbul ve Ankara'dan ibaret olmadığını iyi biliyorum. Bunun örneği de Marmaris'tir. Marmaris dünyaca tanınmış bir şehir" dedi.Başkan Ali Acar ise, "Marmaris'te sizi ve ailenizi ağırlamaktan mutluluk duyarız. Belediyemizde mesai arkadaşlarımla beraber biz bir aileyiz. Büyük ailemizde herkesin bir görevi var. Bu görevi elbirliğiyle yerine getirmekteyiz. Sizlerden böyle övgü dolu sözleri duymak gurur verdi. İlginiz ve nezaketiniz için teşekkür ederim" dedi.Ziyaret, tarafların karşılıklı hediye sunumuyla son buldu. - Muğla