İspanya Büyükelçisi'nden Vali Demirtaş'a Ziyaret

İspanya
Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, Vali Mahmut Demirtaş
'ı ziyaret etti.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adana
'ya gelen İspanya Büyükelçisi Juan Gonzalez- Barba, beraberindeki Savunma Ataşesi Albay Cesar Gutierrez de La Camara Ara ve İskenderun
Fahri Konsolosu Emile E. Boutros ile birlikte Vali Mahmut Demirtaş'a makamında nezaket ziyaretinde bulundu.
Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan İspanya Büyükelçisi Juan Gonzalez- Barba, ziyaret sırasında Vali Demirtaş'a, ikili ilişkileri geliştirmeyi amaçladıklarını belirttiği kentler arasında yer alan Adana'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.
Vali Mahmut Demirtaş'ta ziyaretlerinden ötürü konuklarına teşekkür etti. Ziyaret, iki ülke arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin değerlendirilmesi ve daha da geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi. - ADANA
Adana,Mahmut Demirtaş