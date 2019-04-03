İspanya, Çernobil'de Güneş Enerjili Elektrik Santrali İçin Bir Milyon Euro'dan Fazla Bütçe Ayıracak

İspanya
'nın, Çernobil nükleer santralinin olduğu yasaklı bölgede güneş enerjili elektrik santrali inşa edebilmek için bir milyon euro'dan fazla bütçe ayıracağı belirtildi. İspanya
Çevre Bakanlığı İklim Değişikliği Ofisi yetkilisi Angel Sanchez, Kyoto
Protokolü çerçevesinde Ukrayna
'nın Pripyat şehrinin kuzeyindeki Çernobil Nükleer Santrali'nin bulunduğu yere güneş enerjili elektrik santrali inşa edilmesi için bir milyon euro'dan fazla bütçe ayıracaklarını kaydetti.
Sanchez "Kyoto
Protokolü çerçevesinde yakın zamanda bir anlaşmaya varıldı. Bu doğrultuda İspanya'nın sera gazı salınımını azaltmaya yönelik projeler için kaynak ayırması öngörülüyor" dedi. Projenin hazırlık aşamasında olduğunu belirten Sanchez, çalışmalara ne zaman başlanacağının henüz belli olmadığını ifade etti.
Kyoto Protokolü çerçevesinde çevre koruması için AB
üyesi ülkelerle, Norveç
, İzlanda
, Kanada
, Yeni Zelanda
ve İsviçre
'nin 2005'ten itibaren iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik projelere yılda 410 milyon dolar ayırması öngörülüyor. İspanya da Çernobil'de güneş enerjili elektrik santrali inşa edilmesi için bütçe ayırıyor.
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Kyoto, İspanya, Sektörel
Kaynak: Enerjienstitusu.com