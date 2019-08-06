Haberler» Dünya» Haber
BBC

İspanya: 'Çevru suçlusu' adam, buzdolabını uçurumdan çıkarmak zorunda bırakıldı

İspanya'da geri dönüşümle dalga geçtikten sonra, buzdolabını yol kenarındaki uçurumdan aşağı yuvarlayan kişi, dolabı attığı yerden çıkarmak zorunda bırakıldı.

06.08.2019 20:19 İspanya: 'Çevru suçlusu' adam, buzdolabını uçurumdan çıkarmak zorunda bırakıldı

İspanya'da geri dönüşümle dalga geçtikten sonra, buzdolabını yol kenarındaki uçurumdan aşağı yuvarlayan kişi, dolabı attığı yerden çıkarmak zorunda bırakıldı.

O anın görüntüleri emniyetin Twitter hesabından da yayınlandı.

Ülkenin güneyindeki Almeria'da adı sadece Mario olarak açıklanan kişi, çekici ile uçurumdan çıkarılan buzdolabına yol boyunca da eşlik etti.

Bu anlar cezayı gözlemci olarak izleyen bir polis tarafındna kaydedildi.

Emniyetin "çevre suçu" cezası verdiği Mario daha sonra buzdolabından yasalara uygun bir şekilde kurtuldu.

Mario'nun bu görüntüleri de polisin resmi Twitter hesabında yayımlandı.

Aynı zamanda 45 bin Euro para cezasına da çarptırılan Mario, bir gazeteye verdiği röportajda, bir beyaz eşya dükkanındaki işini kaybettiğini ve "katillerden, hırsızlardan ve politikacılardan daha fazla rezil edildiğini" savundu.


Twitter, İspanya, Dünya
BBC


Son Dakika Dünya Haberleri
20:57   ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye'ye uyarı: Suriye'nin kuzeyine yapılacak operasyon kabul edilemez
20:39   Kuzey Kore'den ABD'ye tatbikat tepkisi: Askeri gerilimi ateşliyorsunuz
20:39   İngiltere, AB ile Brexit'i müzakere etmeye "hazır ve istekli"
20:19   İspanya: 'Çevru suçlusu' adam, buzdolabını uçurumdan çıkarmak zorunda bırakıldı
20:12   Brezilya'da kadın kılığında hapishaneden kaçmaya çalışırken yakalanan mahkum kendini astı
20:09   Brezilya'da kadın kılığında hapishaneden kaçmaya çalışırken yakalanan mahkum kendini astı
20:09   ABD'den Maduro mesajı: Venezuela ile ticaret yapan herkese yaptırım kapıda