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İspanya'da 12 binden fazla sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı

İspanya'da 12 bin 298 sağlık çalışanının koronavirüse (Covid-19) yakalandığı açıklandı.

30.03.2020 15:49 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:49
İspanya'da 12 binden fazla sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı

İspanya 'da 12 bin 298 sağlık çalışanının koronavirüse (Covid-19) yakalandığı açıklandı.

İspanya'da koronavirüs tespit edilen 85 bin 195 kişi arasındaki 12 bin 298 kişinin profesyonel sağlık çalışanı olduğu belirtildi. Virüs tespit edilen kişi sayısı İspanya'da Pazar gününe göre yüzde 12,4 arttı.

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İspanya Acil Durum Sağlığı Yöneticisi Dr. Fernando Simon'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Tanıyı doğrulamak için yaptırdığı ikinci testin sonuçlarını bekleyen Simon'ın evinde karantinada olduğu ifade edildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İspanya, Dünya
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