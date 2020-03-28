İspanya'da 24 saatte 832 ölüm

İspanya Sağlık Bakanlığı, Korona virüs nedeniyle 24 saatte 832 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Açıklanan son sayıya göre İspanya'da yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ölü sayısı 5 bin 690'a, vaka sayısı 64 bin 59'a ulaştı. Ülkede günlük bazda ölüm oranlarında çok fazla yükseliş yaşandığı ve bunun rekor olduğu belirtildi.(İHA)

Kaynak: İHA