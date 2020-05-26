İspanya'da 305 kiloluk dev ton balığı yakalandı

İspanya'da 305 kiloluk dev ton balığı yakalandıİspanya, (DHA)- İspanya'da yaklaşık 305 kilo yakalanan ton balığı ülkede şaşkınlığa neden olurken, ton balığının yakalanan en ağır balık olarak tarihe geçtiği ifade edildi.

26.05.2020 15:19 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:24
İspanya'da 305 kiloluk dev ton balığı yakalandı
İspanya, (DHA)- İspanya'da yaklaşık 305 kilo yakalanan ton balığı ülkede şaşkınlığa neden olurken, ton balığının yakalanan en ağır balık olarak tarihe geçtiği ifade edildi.
İspanya'nın Cartagena sahillerinde balık avına çıkan balıkçılar yakaladıkları yaklaşık 305 kilo ton balığı ile tarihe geçti. Murcia bölgesinde faaliyet veren bir balıkçılık firması tarafından yakalanan kırmızı ton balığı, üç metre uzunluğunda olduğu ifade edildi. Balıkçılık firmasından yapılan açıklamada, İspanya sahillerinde avlanan en büyük balık olduğu ifade edildi. 305 kilo ağırlığındaki ton balığını balıkçılar iki balıkçı teknesiyle ağlardan aldıklarını belirtti. Dev ton balığı daha sonra Valencia'daki balık pazarında satıldı. İspanya’da 305 kiloluk dev ton balığı yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Balıkçılık, İspanya, DHA, Güncel, Haber

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