İspanya'da 555 kadının etek altı görüntülerini çeken sapık, suç üstü yakalandı!

İspanya'nın başkenti Madrid'de Kolombiya asıllı sapık sırt çantasına yerleştirdiği cep telefonu ile kadınların etek altı görüntülerini çekerken suç üstü yakalanarak tutuklandı.

3 BİN 519 ÜYESİ OLDUĞU SAPTANDI

Geçen yazdan beri her gün farklı kadınlar olmak üzere 555 kişinin görüntüsünü internette yayınlayan adamın izini süren polis onu bir metro istasyonunda suçüstü yakaladı. Polis, adamın 283 kadının görüntüsünü cinsel içerikli sitelere yüklediğini ve milyonlarca yorum aldığını açıkladı. Adamın evine düzenlenen baskında ise kendisine ait internet sitesinin 3 bin 519 üyesi olduğu saptandı; bilgisayarına el kondu. Kadınların etek altı görüntü çekmek İspanya yasalarına göre cinsel istismar suçları kapsamında değerlendiriliyor ve bu suçu işleyenlere hapis cezası verilebiliyor.