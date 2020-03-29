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ispanya'da 838 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İspanya hükümeti, olağanüstü hal kapsamında sokağa çıkma yasağının kapsamını genişleterek, zaruri olmadıkça tüm iş kollarında çalışmayı iki hafta boyunca durduracak

29.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:14
ispanya'da 838 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İspanya 'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 838 artarak 6 bin 528'e çıktı.

Dünyada İtalya'nın ardından Covid-19 kaynaklı en fazla ölümün kayıtlara geçtiği ikinci ülke İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 838 artarak 6 bin 528'e ulaştı.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Koronavirüs, İspanya, Dünya

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