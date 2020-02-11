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İspanya'da alıkonulan düzensiz göçmenler için Tunus'ta gösteri yapıldı

Tunus'ta, İspanya'nın Melilla kentinde alıkonulan 200'den fazla Tunuslu düzensiz göçmenin serbest bırakılması talebiyle eylem düzenlendi.

11.02.2020 17:54 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:54İspanya'da alıkonulan düzensiz göçmenler için Tunus'ta gösteri yapıldı
'ta, 'nın Melilla kentinde alıkonulan 200'den fazla Tunuslu düzensiz göçmenin serbest bırakılması talebiyle eylem düzenlendi.
Düzensiz göçmenlerin aileleri ve yakınları, İspanya'nın Tunus Büyükelçiliği önünde toplanarak, alıkonulan göçmenlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Eylemciler, üzerinde Arapça ve Fransızca "Göçmenlerin zorla gönderilmesine hayır" ve "Göçmenlere özgürlük" yazılı pankartlar taşıdı.
Göstericiler, İspanya'dan söz konusu kişilerin bırakılmasını ve yasal işlemlerinin tamamlanarak göçmenlik statüsü verilmesini talep etti.
Tunuslu 200'ün üzerinde düzensiz göçmen İspanya'ya geçiş yapmak isterken yakalanmış, birkaç gün önce de bulundukları kötü şartları protesto etmek amacıyla açlık grevine başlamıştı.

İspanya, Tunus, Güncel

Kaynak: AA

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