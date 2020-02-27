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İspanya'da askeri uçak denize düştü

İspanya Hava Kuvvetlerine bağlı "C-101" tipi askeri uçağın, ülkenin güneybatısındaki Murcia kenti yakınlarında denize düştüğü ve pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

27.02.2020 20:46 | Son Güncelleme: 27.02.2020 20:46İspanya'da askeri uçak denize düştü
Hava Kuvvetlerine bağlı "C-101" tipi askeri uçağın, ülkenin güneybatısındaki kenti yakınlarında denize düştüğü ve pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.
Acil Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamada, öğleden sonra meydana gelen kazada, San Javier kıyılarının yaklaşık 1 kilometre kadar açığında askeri uçağın denize düştüğü belirtildi.
Eğitim uçuşu yapan "C-101" tipi askeri uçağın pilotu Eduardo Fermin Garvalena'nın kazada öldüğü kaydedildi.
Garvalena'nın 2 bin saatten fazla uçuş tecrübesi bulunduğu ve yurt dışındaki bazı misyonlara da katıldığı bilgisi paylaşıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayın, ülkenin güneybatı kıyılarında son 7 ayda düşen üçüncü askeri uçak olması dikkati çekti.

İspanya, Murcia, Güncel

Kaynak: AA

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