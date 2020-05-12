İspanya'da bazı kafe ve restoranlar normalleşme sürecinin 2. aşamasına geçti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kent merkezinden görüntüler Restoran çalışanı ile röportaj Kovid-19'un ülkedeki ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmek için hükümetin belirlediği kademeli normalleşme takvimi kapsamında İspanya'nın yarısı ikinci aşama olan 1. seviyeye geçti.

12.05.2020 21:46 | Son Güncelleme: 12.05.2020 21:48
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kent merkezinden görüntüler
Restoran çalışanı ile röportaj Kovid-19'un ülkedeki ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmek için hükümetin belirlediği kademeli normalleşme takvimi kapsamında İspanya'nın yarısı ikinci aşama olan 1. seviyeye geçti.
Ülkedeki 17 özerk yönetimden 11'i ile Fas topraklarında olup İspanya'ya bağlı kalan Ceuta ve Melilla kentleri tamamen 1. seviyeye geçerken, Kovid-19 salgınının en yoğun görüldüğü Madrid, ikinci aşamaya geçmesi tamamen yasaklanan tek özerk bölge oldu.
İkinci aşamaya geçilen kentlerde dükkanlar, oteller, müzeler, kütüphaneler, dini ibadet alanları ile terası olan restoran ve barlar sınırlı şekilde açıldı.
Otellerin büyük bölümü ile bazı dükkanların "talep olmaması ve zararına olacağı" gerekçesiyle ikinci aşamanın ilk gününde kapalı kalmayı tercih ettikleri görüldü.
Vatandaşlara, kamuya açık yerlerde ve kapalı alanlarda maske kullanması ve sosyal mesafeye dikkat etmesi yönünde uyarılar yapıldı. İspanya’da bazı kafe ve restoranlar normalleşme sürecinin 2. aşamasına geçti

Kaynak: AA

Etiketler: İspanya, Güncel, Haber

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