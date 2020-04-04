Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İspanya'da bilanço ağırlaşıyor: 11 bin 744 ölüm

İspanya'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 546 artarak 11 bin 744'e yükseldi.

04.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:10
İspanya'da bilanço ağırlaşıyor: 11 bin 744 ölüm
İspanya 'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 546 artarak 11 bin 744'e yükseldi.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla Avrupa 'yı etkisi altına alan korona virüsü İspanya'da bilançoyu ağırlaştırıyor. İtalya'dan sonra en fazla can kaybının yaşandığı İspanya'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 546 artarak 11 bin 744'e yükseldi. 5 bin 537 yeni vakanın kaydedilmesiyle ise hali hazırda vaka sayısı 124 bin 736'ya ulaştı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, İspanya, Avrupa, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İspanya'da bilanço ağırlaşıyor: 11 bin 744 ölüm - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek Haberler
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek
Devlet tedbirleri artırdıkça vatandaş kaçmanın bir yolunu buluyor! Rize’de WhatsApp skandalı Haberler
Devlet tedbirleri artırdıkça vatandaş kaçmanın bir yolunu buluyor! Rize'de WhatsApp skandalı
Fotoğraftaki İranlı, koronavirüsle mücadelede tarihe geçti Haberler
Fotoğraftaki İranlı, koronavirüsle mücadelede tarihe geçti
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu Haberler
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu
Milli Dayanışma Kampanyası’na bir destek de Türk-İş’ten geldi Haberler
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türk-İş'ten geldi
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı Haberler
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı
Karantina yurdunda gün sayan genç kız, yaşadıklarını anlattı Haberler
Karantina yurdunda gün sayan genç kız, yaşadıklarını anlattı
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye’ye ulaştı Haberler
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye'ye ulaştı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:34: Ürgüp Belediyesinden klasik araçla "gezici kütüphane" hizmeti - Haber 14:33: Buharkent'ten Sarayköy'e pazara giden adam geri gönderildi - Haber 14:32: Dezenfektan ve maskeler Bilecik Belediyesinden - Haber 14:32: Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde koronavirüs tedbirleri - Haber 14:32: Antalyalı muhtar, maaşıyla mahalledeki yaşlılara gıda yardımında bulunuyor - Haber 13:23: Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü - Magazin 13:22: Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu - Haber 13:07: Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı - Haber 12:40: WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor - Haber 12:39: Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi - Haber 12:05: Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor - Haber