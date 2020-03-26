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İspanya'da bilanço ağırlaşıyor

İspanya'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi.

26.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:10
İspanya'da bilanço ağırlaşıyor
İspanya 'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi.

Yüzlerce vatandaşını korona virüs nedeniyle kaybeden ve virüsü kontrol altına almakta zorlanan İspanya'da ölü sayısı ölü sayısı 4 bin 89'a vaka sayısı 56 bin 188'e yükseldi. İtalya ve Çin'den sonra en fazla can kaybının yaşandığı İspanya'nın Avrupa'nın yeni salgın merkezi haline gelmesinden endişe ediliyor.

Ülke genelinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar sonucu sokaklar sessizliğe gömülürken Başbakan Pedro Sanchez, "Önümüzde zor günler var" demişti. - MADRİD

Kaynak: İHA

Etiketler: İspanya, 3. Sayfa

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