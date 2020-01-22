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İspanya'da bir şehri deniz köpüğü bastı

İspanya'da deniz kenarında bulunan Girona bölgesinde fırtınadan etkilenen deniz, köpürerek kentin sokaklarını kapladı.

22.01.2020 11:57 | Son Güncelleme: 22.01.2020 11:57İspanya'da bir şehri deniz köpüğü bastı

'da deniz kenarında bulunan Girona bölgesinde fırtınadan etkilenen deniz, köpürerek kentin sokaklarını kapladı.

Girona bölgesinde bulunan Tossa de Mar kentinde devam eden kötü hava şartları fırtınaya dönüştü ve deniz içinde bulunan planktonlar köpürerek kentin sokaklarını kapladı. Katalonya hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre d,eniz suyundaki köpüğe deniz içinde bulunan bir çeşit plankton sebep olduğu ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şehrin sokakları yarım metre köpük içinde

Köpük içinde yürüyen bir kişi

Denizden gelen köpük dalgalarından görüntüler

Deniz üstündeki köpüklü dalgalar



İspanya, Güncel

Kaynak: DHA

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